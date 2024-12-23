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Мандала Ирина Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Мандала Ирина Степанова
Пол
жен
Номер записи
1695
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
203
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 163об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 203
01 | Мандала Иван Никитин: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Мандала Ирина Степанова: - / 27 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мандала Антон Иванов: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мандала Параскева Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Мандала Анна Иванова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Мандала Домникия Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Панченко (отличается год рождения; из хутора Голой)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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