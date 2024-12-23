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Шаповалова Евдокия Филипова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Шаповалова Евдокия Филипова
Пол
жен
Номер записи
1683
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
200
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 163
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 200
01 | Шаповалов Филип Павлов: - / 27 | войсковые жители - глава
02 | Шаповалова Ирина Михаилова: - / 26 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Шаповалов Осип Филипов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Шаповалов Алексей Филипов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Шаповалова Евдокия Филипова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Шаповалова Евфросиния Филипова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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