Стеценко Наталия Михаилова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Стеценко Наталия Михаилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1632
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 192
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 192
01 | Стеценко Михаило Степанов: 41 / - | войсковые жители - глава
02 | Стеценко Агафия Григориева: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Стеценко Евдокия Михаилова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Стеценко Катерина Михаилова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Стеценко Наталия Михаилова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Стеценко перешел на жительство в войсковую слободу Талы в разсуждении общего владения землею и тамо в сказках показан быть должен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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