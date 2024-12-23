Пушкаренко Степан Михаилов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пушкаренко Степан Михаилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1621
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 190
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 190
01 | Пушкаренко Степан Михаилов: 12 / - | войсковые жители - глава
- Дополнительная информация в записи
- Оной Пушкаренко перешел на жительство в слободу Талы в разсуждении общего владения землею где и в сказках показан быть должен
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Но, судя по РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187), фамилия у семьи сменилась на Пушкарев - вероятно, это и есть современная версия В копии (И261-1-813) текст примечания отличается: отчислен в Талы по повелению Калитвянского нижнего земского суда
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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