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Пушкаренко Степан Михаилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пушкаренко Степан Михаилов
Пол
муж
Номер записи
1621
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
190
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 190
01 | Пушкаренко Степан Михаилов: 12 / - | войсковые жители - глава
Дополнительная информация в записи
Оной Пушкаренко перешел на жительство в слободу Талы в разсуждении общего владения землею где и в сказках показан быть должен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Но, судя по РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187), фамилия у семьи сменилась на Пушкарев - вероятно, это и есть современная версия В копии (И261-1-813) текст примечания отличается: отчислен в Талы по повелению Калитвянского нижнего земского суда
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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