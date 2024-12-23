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Пушкаренко Иван Михаилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пушкаренко Иван Михаилов
Пол
муж
Номер записи
1614
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
189
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 160об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 189
01 | Пушкаренко Михаило Дмитриев: 61 / - | войсковые жители - глава
02 | Пушкаренко София Назариева: 60 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пушкаренко Иван Михаилов: 28 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пушкаренко Алексей Михаилов: 26 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пушкаренко Марья Степанова: 25 / - | войсковые жители - жена Ивана [3]
06 | Пушкаренко Семен Иванов: 8 / - | войсковые жители - сын Ивана [3]
07 | Пушкаренко Осип Иванов: 2 / - | войсковые жители - сын Ивана [3]
08 | Пушкаренко Дарья Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь Ивана [3]
09 | Пушкаренко Катерина Емелиянова: 26 / - | войсковые жители - жена Алексея [4]
Дополнительная информация в записи
Оной Пушкаренко перешел на жительство в слободу Смаглеевку в разсуждении общего владения землею и там в сказке показан будет
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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