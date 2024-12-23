Лесняк Марья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесняк Марья Степанова

Лесняк Марья Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лесняк Марья Степанова
Пол
жен
Номер записи
1550
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
183
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 158
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 183
01 | Лесняк Степан Василиев: 51 / - | войсковые жители - глава
02 | Лесняк Пелагея Корнеева: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лесняк Корней Степанов: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лесняк Влас Степанов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лесняк Евфим Степанов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Лесняк Агрипина Степанова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Лесняк Марья Степанова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Лесняк Лукьян Степанов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Лесняк Тетияна Семенова: - / 28 | войсковые жители - жена Корнея [3]
10 | Лесняк Данило Корнеев: - / 7 | войсковые жители - сын Корнея [3]
11 | Лесняк Иван Корнеев: - / 5 | войсковые жители - сын Корнея [3]
12 | Лесняк Аврам Корнеев: - / 3 | войсковые жители - сын Корнея [3]
13 | Лесняк София Корнеева: - / 9 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
14 | Лесняк Фекла Корнеева: - / 1 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
15 | Лесняк Марина Кондратова: - / 23 | войсковые жители - жена Власа [4]
16 | Лесняк Акилина Власова: - / 3 | войсковые жители - дочь Власа [4]
17 | Лесняк Ксения Власова: - / 1 | войсковые жители - дочь Власа [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Кузенко (отличается год рождения)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.