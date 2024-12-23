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Моторин Иван Кузмин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Моторин Иван Кузмин
Пол
муж
Номер записи
1506
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
178
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Кузмы [3]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
3 недели
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 156об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 178
01 | Моторин Павел Григориев: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Моторина Пелагея Григориева: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Моторин Кузма Павлов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Моторин Матвей Павлов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Моторин Никита Павлов: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Моторин Иван Павлов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Моторина Агрипина Иванова: - / 22 | войсковые жители - жена Кузмы [3]
08 | Моторин Филип Кузмин: - / 3 | войсковые жители - сын Кузмы [3]
09 | Моторин Иван Кузмин: - / 3 недели | войсковые жители - сын Кузмы [3]
10 | Моторина Евфросиния Кирилова: - / 20 | войсковые жители - жена Матвея [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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