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Чумаченко Евфросиния Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Чумаченко Евфросиния Василиева
Пол
жен
Номер записи
1485
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 155об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 176
01 | Чумаченко Осип Иванов: 20 / 33 | войсковые жители - глава
02 | Чумаченко Евфросиния Василиева: 19 / 32 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чумаченко Аникор Осипов: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чумаченко Параскева Осипова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Чумаченко Ксения Осипова: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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