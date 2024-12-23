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Шаинин Кирило Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Шаинин Кирило Иванов
Пол
муж
Номер записи
1443
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
172
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 172
01 | Шаинин Кирило Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - глава
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Шайна
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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