Шаинин Кирило Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Шаинин Кирило Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1443
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 172
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 172
01 | Шаинин Кирило Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - глава
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Шайна
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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