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Шайна Ирина Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Шайна Ирина Федорова
Пол
жен
Номер записи
1442
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
171
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Федора [2]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 171
01 | Шайна Иван Емелиянов: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Шайна Федор Иванов: 21 / 34 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Шайна Домникия Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Шайна Марья Никитина: 20 / 33 | войсковые жители - жена Федора [2]
05 | Шайна Мотрена Федорова: 4 / 17 | войсковые жители - дочь Федора [2]
06 | Шайна Ксения Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь Федора [2]
07 | Шайна Андрей Федоров: - / 1 | войсковые жители - сын Федора [2]
08 | Шайна Улияна Федорова: - / 9 | войсковые жители - дочь Федора [2]
09 | Шайна Ирина Федорова: - / 6 | войсковые жители - дочь Федора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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