Шайна Ирина Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Шайна Ирина Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1442
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 171
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Федора [2]
- Причина поступления
- рождение
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 171
01 | Шайна Иван Емелиянов: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Шайна Федор Иванов: 21 / 34 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Шайна Домникия Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Шайна Марья Никитина: 20 / 33 | войсковые жители - жена Федора [2]
05 | Шайна Мотрена Федорова: 4 / 17 | войсковые жители - дочь Федора [2]
06 | Шайна Ксения Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь Федора [2]
07 | Шайна Андрей Федоров: - / 1 | войсковые жители - сын Федора [2]
08 | Шайна Улияна Федорова: - / 9 | войсковые жители - дочь Федора [2]
09 | Шайна Ирина Федорова: - / 6 | войсковые жители - дочь Федора [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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