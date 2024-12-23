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Воронина Марья Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Воронина Марья Григориева
Пол
жен
Номер записи
1421
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
169
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 169
01 | Воронин Никита Яковлев: 10 / 23 | войсковые жители - глава
02 | Воронина Марья Григориева: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Воронин Федор Никитин: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Воронин Василий Никитин: - / 5 недель | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Смаглеевке с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Скибина (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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