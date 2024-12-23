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Ворона Марина Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ворона Марина Никитина
Пол
жен
Номер записи
1416
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Василия [3]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 168
01 | Ворона Яков Степанов: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Ворона Марья Федорова: 55 / 68 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Василий Яковлев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Марина Никитина: 15 / 28 | войсковые жители - жена Василия [3]
05 | Ворона Яков Василиев: - / 3 | войсковые жители - сын Василия [3]
06 | Ворона Мотрена Василиева: - / 9 | войсковые жители - дочь Василия [3]
07 | Ворона Анна Василиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Василия [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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