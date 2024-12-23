Михаилусенко Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаилусенко Федор Петров

Михаилусенко Федор Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Михаилусенко Федор Петров
Пол
муж
Номер записи
1349
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
163
Номер в семье/дворе
21
Родственная связь
сын Петра [7]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 150
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 163
01 | Михаилусенко Карп Михаилов: 71 / 84 | войсковые жители - глава
02 | Михаилусенко Наталия Петрова: 70 / 83 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Михаилусенко Данило Карпов: 34 / 47 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Михаилусенко Прокофий Карпов: 28 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Михаилусенко Анна Емелиянова: 30 / - | войсковые жители - жена Данило [3]
06 | Михаилусенко Акилина Григориева: - / 45 | войсковые жители - жена Данило вторая [3]
07 | Михаилусенко Петр Данилов: 11 / 24 | войсковые жители - сын Данило [3]
08 | Михаилусенко Максим Данилов: 7 / 20 | войсковые жители - сын Данило [3]
09 | Михаилусенко Герасим Данилов: 5 / 18 | войсковые жители - сын Данило [3]
10 | Михаилусенко Евдокия Данилова: 10 / - | войсковые жители - дочь Данило [3]
11 | Михаилусенко Агрипина Данилова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Данило [3]
12 | Михаилусенко Трофим Данилов: - / 11 | войсковые жители - сын Данило [3]
13 | Михаилусенко Иван Данилов: - / 9 | войсковые жители - сын Данило [3]
14 | Михаилусенко Алексей Данилов: - / 5 | войсковые жители - сын Данило [3]
15 | Михаилусенко Осип Данилов: - / 3 | войсковые жители - сын Данило [3]
16 | Михаилусенко Параскева Данилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Данило [3]
17 | Михаилусенко Варвара Иванова: 25 / - | войсковые жители - жена Прокофия [4]
18 | Михаилусенко Марфа Прокофиева: 3 / - | войсковые жители - дочь Прокофия [4]
19 | Михаилусенко Варвара Прокофиева: 3 месяца / - | войсковые жители - дочь Прокофия [4]
20 | Михаилусенко Марья Филипова: - / 25 | войсковые жители - жена Петра [7]
21 | Михаилусенко Федор Петров: - / 6 | войсковые жители - сын Петра [7]
22 | Михаилусенко Евфим Петров: - / 4 | войсковые жители - сын Петра [7]
23 | Михаилусенко Анна Петрова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Петра [7]
24 | Михаилусенко Дарья Лаврентиева: - / 20 | войсковые жители - жена Максима [8]
25 | Михаилусенко Василий Максимов: - / 3 | войсковые жители - сын Максима [8]
26 | Михаилусенко Антон Максимов: - / полугоду | войсковые жители - сын Максима [8]
27 | Михаилусенко Елена Савелиева: - / 18 | войсковые жители - жена Герасима [9]
28 | Михаилусенко Иван Герасимов: - / полугоду | войсковые жители - сын Герасима [9]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.