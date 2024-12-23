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Скрипник Евфимия Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скрипник Евфимия Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1296
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Герасима [5]
Откуда прибыл
х. Бугаев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 147об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 159
01 | Скрипник Петр Иванов: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Скрипник Пелагея Иванова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скрипник Василий Петров: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скрипник Прокл Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скрипник Герасим Петров: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Скрипник Мотрена Павлова: - / 25 | войсковые жители - жена Прокла [4]
07 | Скрипник Петр Проклов: - / 7 | войсковые жители - сын Прокла [4]
08 | Скрипник Федор Проклов: - / 5 | войсковые жители - сын Прокла [4]
09 | Скрипник Евдокия Проклова: - / 1 | войсковые жители - дочь Прокла [4]
10 | Скрипник Евфимия Алексеева: - / 19 | войсковые жители - жена Герасима [5]
11 | Скрипник Матвей Герасимов: - / 1 | войсковые жители - сын Герасима [5]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Талах в хуторе Бугаевом с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС хутора Бугаева И261-1-810, вероятная девичья фамилия - Гладченкова (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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