Суботина Настасия Тимофеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Суботина Настасия Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1262
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 156
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- жена Василия [4]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 146об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 156
01 | Суботина Параскева Кузмина: 65 / - | войсковые жители - глава
02 | Суботин Матвей Иванов: 40 / 53 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Суботин Никита Иванов: 33 / 46 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Суботин Василий Иванов: 25 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Суботина Марья Иванова: 38 / 51 | войсковые жители - жена Матвея [2]
06 | Суботина Анна Матвеева: 15 / - | войсковые жители - дочь Матвея [2]
07 | Суботина Ирина Матвеева: - / 7 | войсковые жители - дочь Матвея [2]
08 | Суботина Наталия Назариева: 30 / 43 | войсковые жители - жена Никиты [3]
09 | Суботин Евтихий Никитин: 2 / - | войсковые жители - сын Никиты [3]
10 | Суботина Евдокия Никитина: 6 / - | войсковые жители - дочь Никиты [3]
11 | Суботина Анна Никитина: 4 / 17 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
12 | Суботин Емелиян Никитин: - / 9 | войсковые жители - сын Никиты [3]
13 | Суботина Агрипина Никитина: - / 11 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
14 | Суботина Ксения Никитина: - / 6 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
15 | Суботина Параскева Никитина: - / 2 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
16 | Суботина Настасия Тимофеева: 25 / - | войсковые жители - жена Василия [4]
17 | Суботина Марья Романова: - / 26 | войсковые жители - жена Василия вторая [4]
18 | Суботин Фома Василиев: 2 / - | войсковые жители - сын Василия [4]
19 | Суботин Иван Василиев: - / 7 | войсковые жители - сын Василия [4]
20 | Настасия Иванова: 30 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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