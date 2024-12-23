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Ворона Савва Карпов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ворона Савва Карпов
Пол
муж
Номер записи
1228
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
153
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 145
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 153
01 | Ворона Карп Димидов: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Ворона Анна Романова: 43 / 56 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Нестер Карпов: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Савва Карпов: 15 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ворона Максим Карпов: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ворона Андрей Карпов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Ворона Мелания Карпова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Ворона Акилина Карпова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Ворона Андрей Карпов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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