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Ганчарева Анна Кузмина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ганчарева Анна Кузмина
Пол
жен
Номер записи
1223
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Кузмы [2]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 144об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 152
01 | Ганчарева Евдокия Семенова: 65 / - | войсковые жители - глава
02 | Ганчарев Кузма Василиев: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Ганчарева Евдокия Иванова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Кузмы [2]
04 | Ганчарева Устина Кузмина: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
05 | Ганчарева Васса Кузмина: 2 месяца / 14 | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
06 | Ганчарев Иван Кузмин: - / 11 | войсковые жители - сын Кузмы [2]
07 | Ганчарев Петр Кузмин: - / 9 | войсковые жители - сын Кузмы [2]
08 | Ганчарева Анна Кузмина: - / 5 | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
09 | Ганчарева Елена Кузмина: - / 2 недели | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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