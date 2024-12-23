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Панченко Ирина Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Панченко Ирина Степанова
Пол
жен
Номер записи
1211
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
151
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Степана [2]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 144об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 151
01 | Панченкова Анна Григориева: 70 / - | войсковые жители - глава
02 | Панченко Степан Фомин: 35 / 48 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Панченко Евдокия Иванова: 33 / 46 | войсковые жители - жена Степана [2]
04 | Панченко Афанасий Степанов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Степана [2]
05 | Панченко Николай Степанов: 2 / - | войсковые жители - сын Степана [2]
06 | Панченко Ирина Степанова: 11 / - | войсковые жители - дочь Степана [2]
07 | Панченко Феодосия Степанова: 9 / - | войсковые жители - дочь Степана [2]
08 | Панченко Агафия Степанова: 7 / - | войсковые жители - дочь Степана [2]
09 | Панченко Ирина Степанова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Степана [2]
10 | Панченко Петр Степанов: - / 7 | войсковые жители - сын Степана [2]
11 | Панченко Пелагея Степанова: - / 11 | войсковые жители - дочь Степана [2]
12 | Панченко Домникия Степанова: - / 5 | войсковые жители - дочь Степана [2]
13 | Панченко Анна Никитина: - / 17 | войсковые жители - жена Афанасия [4]
Дополнительная информация в записи
Ирина меншая
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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