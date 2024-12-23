Чалой Яким Михаилов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Чалой Яким Михаилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1194
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 150
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 143об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 150
01 | Чалой Михаило Федоров: 75 / - | войсковые жители - глава
02 | Чала Евдокия Исаева: 70 / 83 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чалой Яким Михаилов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чалой Андрей Михаилов: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Чала Ксения Лаврентиева: 27 / 40 | войсковые жители - жена Якима [3]
06 | Чала Мотрена Якимова: 3 / - | войсковые жители - дочь Якима [3]
07 | Чала Марья Якимова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Якима [3]
08 | Чала Параскева Якимова: - / 5 | войсковые жители - дочь Якима [3]
09 | Чала Мотрена Андреева: - / 24 | войсковые жители - жена Андрея [4]
10 | Чалой Максим Андреев: - / 6 | войсковые жители - сын Андрея [4]
11 | Чала Агафия Андреева: - / 3 | войсковые жители - дочь Андрея [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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