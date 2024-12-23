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Волосуха Агрипина Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волосуха Агрипина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1171
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
148
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 148
01 | Волосуха Петр Карпов: 10 / 23 | войсковые жители - глава
02 | Волосуха Агрипина Яковлева: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волосуха Евдокия Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество сего хутора с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Молочаева. В данной РС не указана в семье отца, но есть в РС Талы (ГАВО, И261-1-810). В оригинале указано, что взата замуж с сего хутора (т.е. из Голого), в копии (И261-1-813) - что из Скнарина. Её братья жили в Скнарине, поэтому явно была взята замуж оттуда
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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