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Фоменко Василий Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Фоменко Василий Степанов
Пол
муж
Номер записи
1116
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 139об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 142
01 | Фоменко Степан Ермолаев: 34 / - | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Марья Федорова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Василий Степанов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Анисим Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Осип Степанов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Тимофей Степанов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Фоменко Мотрена Степанова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Фоменко Евфросиния Степанова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Фоменко Елена Степанова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Фоменко Евфросиния Терентиева: - / 26 | войсковые жители - жена Василия [3]
11 | Фоменко Яков Василиев: - / полугоду | войсковые жители - сын Василия [3]
12 | Фоменко Варвара Петрова: - / 22 | войсковые жители - жена Анисима [4]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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