Крамаренко Яков Кирилов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Крамаренко Яков Кирилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1111
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 141
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Кирило [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 139об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 141
01 | Крамаренко Михаило Лукьянов: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Крамаренко Тетияна Павлова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Крамаренко Кирило Михаилов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Крамаренко Михаило Михаилов: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Крамаренко Трофим Михаилов: 10 месяцев / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Крамаренко Ксения Михаилова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Крамаренко Агафия Петрова: - / 28 | войсковые жители - жена Кирило [3]
08 | Крамаренко Яков Кирилов: - / 5 | войсковые жители - сын Кирило [3]
09 | Крамаренко Агафия Кирилова: - / 10 | войсковые жители - дочь Кирило [3]
10 | Крамаренко Наталия Кирилова: - / 9 | войсковые жители - дочь Кирило [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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