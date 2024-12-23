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Крамаренко Михаило Михаилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Крамаренко Михаило Михаилов
Пол
муж
Номер записи
1107
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
141
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 139об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 141
01 | Крамаренко Михаило Лукьянов: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Крамаренко Тетияна Павлова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Крамаренко Кирило Михаилов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Крамаренко Михаило Михаилов: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Крамаренко Трофим Михаилов: 10 месяцев / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Крамаренко Ксения Михаилова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Крамаренко Агафия Петрова: - / 28 | войсковые жители - жена Кирило [3]
08 | Крамаренко Яков Кирилов: - / 5 | войсковые жители - сын Кирило [3]
09 | Крамаренко Агафия Кирилова: - / 10 | войсковые жители - дочь Кирило [3]
10 | Крамаренко Наталия Кирилова: - / 9 | войсковые жители - дочь Кирило [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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