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Губарева Ксения Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Губарева Ксения Григориева
Пол
жен
Номер записи
1102
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
140
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Евфима [3]
Откуда прибыл
сл. Новая Белая, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 139
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 140
01 | Губарев Павел Яковлев: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Губарева Евгения Иванова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Губарев Евфим Павлов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Губарева Наталия Павлова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Губарев Кондрат Павлов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Губарев Федор Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Губарева Тетияна Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Губарева Ирина Павлова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Губарева Евфросиния Павлова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Губарева Ксения Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
11 | Губарев Иван Евфимов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Евфима [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество сей же округи в слободе Новой Белой с войсковых житилей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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