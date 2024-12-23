Фоменко Евфросиния Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Фоменко Евфросиния Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1073
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 138
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Федора [5]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 138
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 138
01 | Фоменко Иван Ермолаев: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Ирина Данилова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Яков Иванов: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Степан Иванов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Федор Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Параскева Иванова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Фоменко Тетияна Петрова: - / 25 | войсковые жители - жена Якова [3]
08 | Фоменко Улияна Яковлева: - / полугоду | войсковые жители - дочь Якова [3]
09 | Фоменко Мотрена Иванова: - / 22 | войсковые жители - жена Степана [4]
10 | Фоменко Евдокия Степанова: - / 1 | войсковые жители - дочь Степана [4]
11 | Фоменко Евдокия Иванова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [5]
12 | Фоменко Евфросиния Федорова: - / 1 | войсковые жители - дочь Федора [5]
13 | Ситнична Агафия Корнеева: 70 / 83 | войсковые жители - тёща главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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