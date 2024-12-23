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Яренко Наум Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яренко Наум Иванов
Пол
муж
Номер записи
1046
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
135
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 136
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 135
01 | Яренко Иван Михаилов: - / 43 | войсковые жители - глава
02 | Яренко Катерина Павлова: - / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яренко Наум Иванов: - / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яренко Данило Иванов: - / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яренко Елена Иванова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Яренко Евстафий Иванов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яренко Тарас Иванов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Яренко Игнат Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Яренко Яков Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Яренко Евдокия Иванова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Яровенко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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