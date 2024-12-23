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Яровой Тимофей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яровой Тимофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
902
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 128
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 114
01 | Яровой Тимофей Иванов: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Ярова Наталия Алексеева: - / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яровой Прокофий Тимофеев: - / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яровой Аврам Тимофеев: - / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яровой Яков Тимофеев: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яровой Иван Тимофеев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яровой Василий Тимофеев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Ярова Анна Тимофеева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Ярова Пелагея Яковлева: - / 25 | войсковые жители - жена Прокофия [3]
10 | Ярова Акилина Прокофиева: - / 1 | войсковые жители - дочь Прокофия [3]
11 | Ярова Евгения Андреева: - / 20 | войсковые жители - жена Аврама [4]
Дополнительная информация в записи
Оной Яровой со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Яровой (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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