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Богодуховский Михаило Гаврилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Богодуховский Михаило Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
887
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 127
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 112
01 | Богодуховский Михаило Гаврилов: - / 23 | войсковые жители - глава
02 | Богодуховска Евфимия Миронова: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Богодуховска Параскева Гаврилова: - / 7 | войсковые жители - сестра главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Богодуховский со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Но, судя по РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187), фамилия у семьи сменилась на Богодухов - вероятно, это и есть современная версия
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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