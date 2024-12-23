Стрелец Параскева Никифорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Стрелец Параскева Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 867
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 108
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Причина поступления
- взята замуж
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 108
01 | Стрелец Яким Григориев: - / 39 | войсковые жители - глава
02 | Стрелец Параскева Никифорова: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Стрелец Мотрена Якимова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Стрелец Анна Якимова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Стрелец Ксения Якимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Стрелец Дарья Якимова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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