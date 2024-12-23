Белогорец Феодора Михаилова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Белогорец Феодора Михаилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 808
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 100
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- жена Ивана [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1764
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 122
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 100
01 | Белогорец Андрей Степанов: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Белогорец Григорий Степанов: - / 35 | войсковые жители - брат главы [1]
03 | Белогорец Иван Степанов: - / 24 | войсковые жители - брат главы [1]
04 | Белогорец Евфимия Степанова: - / 23 | войсковые жители - сестра главы [1]
05 | Белогорец Мелания Михаилова: - / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
06 | Белогорец Иван Андреев: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Белогорец Степан Андреев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Белогорец Моисей Андреев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Белогорец Павел Андреев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Белогорец Григорий Андреев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
11 | Белогорец Евфимия Андреева: - / 13 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Белогорец Параскева Нестерова: - / 34 | войсковые жители - жена Григория [2]
13 | Белогорец Василий Григориев: - / 13 | войсковые жители - сын Григория [2]
14 | Белогорец Федор Григориев: - / 11 | войсковые жители - сын Григория [2]
15 | Белогорец Павел Григориев: - / 7 | войсковые жители - сын Григория [2]
16 | Белогорец Агафия Григориева: - / 15 | войсковые жители - дочь Григория [2]
17 | Белогорец Феодора Михаилова: - / 31 | войсковые жители - жена Ивана [3]
18 | Белогорец Параскева Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
- Дополнительная информация в записи
- Отпущенны на волю из подданных малороссиян и по повелению земского суда причислены в нынешнем 795-м году
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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