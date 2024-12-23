Омелченко Фекла Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОмелченко Фекла Данилова

Омелченко Фекла Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Омелченко Фекла Данилова
Пол
жен
Номер записи
709
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
80
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Трофима [5]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 80
01 | Омелченко Михаило Герасимов: - / 34 | войсковые жители - глава
02 | Омелченко Евфросиния Алексеева: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Омелченко Домникия Михаилова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Омелченко Роман Герасимов: - / 30 | войсковые жители - брат главы [1]
05 | Омелченко Трофим Герасимов: - / 25 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Омелченко Семен Герасимов: - / 19 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Омелченко Евдокия Петрова: - / 26 | войсковые жители - жена Романа [4]
08 | Омелченко Настасия Романова: - / 1 | войсковые жители - дочь Романа [4]
09 | Омелченко Фекла Данилова: - / 19 | войсковые жители - жена Трофима [5]
10 | Омелченко Марфа Трофимова: - / 2 | войсковые жители - дочь Трофима [5]
11 | Омелченко Домникия Тимофеева: - / 17 | войсковые жители - жена Семена [6]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Солошенко (из слободы Смаглеевка)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.