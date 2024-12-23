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Лободина Ксения Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лободина Ксения Степанова
Пол
жен
Номер записи
700
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 118об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 79
01 | Лободин Степан Федоров: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Лободина Дарья Григориева: - / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лободин Илия Степанов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лободина Марья Степанова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Лободина Евфросиния Степанова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лободина Мелания Степанова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Лободина Ксения Степанова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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