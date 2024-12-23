Гребенникова Евдокия Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гребенникова Евдокия Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 682
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 76
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- мать главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1725
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 118
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 76
01 | Гребенников Егор Тимофеев: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Гребенникова Феодосия Иванова: - / 34 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гребенников Дмитрий Егоров: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гребенникова Анна Егорова: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Гребенников Семен Андреев: - / 18 | войсковые жители - племянник главы [1]
06 | Гребенникова Евдокия Дмитриева: - / 70 | войсковые жители - мать главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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