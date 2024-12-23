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Белянской Кирило Романов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Белянской Кирило Романов
Пол
муж
Номер записи
667
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Романа [2]
Откуда прибыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 117об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 74
01 | Белянской Самоило Моисеев: - / 69 | войсковые жители - глава
02 | Белянска Евфимия Максимова: - / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Белянской Роман Самоилов: - / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белянска Марья Василиева: - / 33 | войсковые жители - жена Романа [2]
05 | Белянской Кирило Романов: - / 14 | войсковые жители - сын Романа [2]
06 | Белянской Григорий Романов: - / 7 | войсковые жители - сын Романа [2]
07 | Белянской Михаило Романов: - / 1 | войсковые жители - сын Романа [2]
08 | Белянска София Романова: - / 15 | войсковые жители - дочь Романа [2]
09 | Белянска Агафия Романова: - / 9 | войсковые жители - дочь Романа [2]
10 | Белянска Тетияна Романова: - / 4 | войсковые жители - дочь Романа [2]
Дополнительная информация в записи
Перешел на жительство сего ж ведомства с хутора Скнарина войсковой житель
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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