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Даценков Радион Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Даценков Радион Семенов
Пол
муж
Номер записи
658
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Семена [2]
Откуда прибыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 117
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 73
01 | Даценкова Устина Петрова: - / 51 | войсковые жители - глава
02 | Даценков Семен Григориев: - / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Даценков Петр Григориев: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Даценкова Ксения Тимофеева: - / 26 | войсковые жители - жена Семена [2]
05 | Даценков Радион Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Даценкова Мелания Семенова: - / 7 | войсковые жители - дочь Семена [2]
07 | Даценкова Марья Семенова: - / 2 | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Даценкова Мотрена Петрова: - / 24 | войсковые жители - жена Петра [3]
09 | Даценков Афанасий Петров: - / 2 | войсковые жители - сын Петра [3]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие на жительство сего ж ведомства с хутора Голова в разсуждении в земли общаго владения со всеми семействами войсковые жители
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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