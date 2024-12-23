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Бутова Пелагея Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бутова Пелагея Григориева
Пол
жен
Номер записи
626
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 68
01 | Бутов Григорий Иванов: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Бутова Анна Иванова: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бутов Мирон Григориев: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бутова Феодосия Григориева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Бутова Пелагея Григориева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бутова Марфа Григориева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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