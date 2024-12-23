Цынбал Наталия Якимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Цынбал Наталия Якимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 557
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 59
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 112
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 59
01 | Цынбал Яким Климов: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Евфросиния Федорова: 39 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Михаило Якимов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Иван Якимов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Цынбал Параскева Якимова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Цынбал Стефанида Якимова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Цынбал Евдокия Якимова: 6 / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Цынбал Пелагея Якимова: 3 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Цынбал Наталия Якимова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Цынбал Ксения Якимова: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Цынбал Иван Якимов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
12 | Цынбал Тимофей Якимов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
13 | Цынбал Агрипина Степанова: - / 23 | войсковые жители - жена Михаила [3]
14 | Цынбал Яким Михаилов: - / 5 | войсковые жители - сын Михаила [3]
15 | Цынбал Никита Михаилов: - / 2 | войсковые жители - сын Михаила [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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