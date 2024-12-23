Романенко Анна Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Романенко Анна Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 534
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- жена Степана [4]
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 110об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 57
01 | Романенко Сидор Ильин: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Романенко Катерина Иванова: 39 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Терентий Сидоров: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Степан Сидоров: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Яков Сидоров: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Романенко Елена Сидорова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Романенко Марфа Сидорова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Романенко Мелания Сидорова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Романенко Параскева Яковлева: - / 23 | войсковые жители - жена Терентия [3]
10 | Романенко Ксения Терентиева: - / 5 | войсковые жители - дочь Терентия [3]
11 | Романенко София Терентиева: - / 3 | войсковые жители - дочь Терентия [3]
12 | Романенко Ирина Терентиева: - / 3 недели | войсковые жители - дочь Терентия [3]
13 | Романенко Анна Павлова: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [4]
14 | Романенко Иван Степанов: - / полугоду | войсковые жители - сын Степана [4]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Костянтиновке с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Судя по РС Константиновки за 1795 (И261-1-807), девичья фамилия Шимченко
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.