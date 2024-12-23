Романенко Елена Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Елена Сидорова

Романенко Елена Сидорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Романенко Елена Сидорова
Пол
жен
Номер записи
527
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 110
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 57
01 | Романенко Сидор Ильин: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Романенко Катерина Иванова: 39 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Терентий Сидоров: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Степан Сидоров: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Яков Сидоров: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Романенко Елена Сидорова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Романенко Марфа Сидорова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Романенко Мелания Сидорова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Романенко Параскева Яковлева: - / 23 | войсковые жители - жена Терентия [3]
10 | Романенко Ксения Терентиева: - / 5 | войсковые жители - дочь Терентия [3]
11 | Романенко София Терентиева: - / 3 | войсковые жители - дочь Терентия [3]
12 | Романенко Ирина Терентиева: - / 3 недели | войсковые жители - дочь Терентия [3]
13 | Романенко Анна Павлова: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [4]
14 | Романенко Иван Степанов: - / полугоду | войсковые жители - сын Степана [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Яицка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.