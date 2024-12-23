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Колесниченко Евфросиния Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Колесниченко Евфросиния Федорова
Пол
жен
Номер записи
491
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1732
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 108об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 54
01 | Колесниченко Петр Прокофиев: 51 / - | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Евфросиния Федорова: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колесниченко Иван Петров: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колесниченко Параскева Петрова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Колесниченко Анна Петрова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Колесниченко Мелания Петрова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Колесниченко Марья Иванова: 20 / - | войсковые жители - жена Ивана [3]
08 | Колесниченко Ксения Антонова: - / 32 | войсковые жители - жена Ивана вторая [3]
09 | Колесниченко Дмитрий Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Ивана [3]
10 | Колесниченко Евдокия Иванова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
11 | Колесниченко Анна Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
12 | Колесниченко Мотрена Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
13 | Колесниченко Улияна Семенова: - / 17 | войсковые жители - жена Дмитрия [9]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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