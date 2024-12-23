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Кодацкой Лаврентий Фомин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кодацкой Лаврентий Фомин
Пол
муж
Номер записи
474
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Фомы [3]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 107об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 51
01 | Кодацкой Федор Григориев: 54 / - | войсковые жители - глава
02 | Кодацка Пелагея Михаилова: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кодацкой Фома Федоров: 25 / 38 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белоконева Дарья Федорова: 15 / 28 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Кодацка Мотрена Федорова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Кодацка Евфимия Федорова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Кодацка Марья Артемова: 24 / - | войсковые жители - жена Фомы [3]
08 | Кодацка Анна Максимова: - / 37 | войсковые жители - жена Фомы вторая [3]
09 | Кодацкой Лаврентий Фомин: 1 / - | войсковые жители - сын Фомы [3]
10 | Кодацка Евдокия Фомина: 5 / - | войсковые жители - дочь Фомы [3]
11 | Кодацкой Николай Фомин: - / 8 | войсковые жители - сын Фомы [3]
12 | Кодацкой Иван Фомин: - / 4 | войсковые жители - сын Фомы [3]
13 | Кодацкой Андрей Фомин: - / 2 | войсковые жители - сын Фомы [3]
14 | Кодацка Мотрена Фомина: - / 12 | войсковые жители - дочь Фомы [3]
15 | Белоконев Петр Иванов: - / 8 | войсковые жители - сын Дарьи [4]
16 | Евгения: - / 1 | войсковые жители - дочь Дарьи [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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