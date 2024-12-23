Холоденко Евфимия Якимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Холоденко Евфимия Якимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 443
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- жена Григория [5]
- Откуда прибыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 106
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 47
01 | Холоденко Трофим Тимофеев: 51 / - | войсковые жители - глава
02 | Холоденко Андрей Трофимов: 22 / 35 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Холоденко Наум Трофимов: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Холоденко Василий Трофимов: 15 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Холоденко Григорий Трофимов: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Холоденко Петр Трофимов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Холоденко Евфим Трофимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Холоденко Евгения Аврамова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Андрея [2]
09 | Холоденко Акилина Андреева: 2 / 15 | войсковые жители - дочь Андрея [2]
10 | Холоденко Яков Андреев: - / 12 | войсковые жители - сын Андрея [2]
11 | Холоденко Агрипина Андреева: - / 6 | войсковые жители - дочь Андрея [2]
12 | Холоденко Анна Матвеева: 18 / 31 | войсковые жители - жена Наума [3]
13 | Холоденко Климентий Наумов: - / 11 | войсковые жители - сын Наума [3]
14 | Холоденко Алексей Наумов: - / 2 | войсковые жители - сын Наума [3]
15 | Холоденко Катерина Наумова: - / 5 | войсковые жители - дочь Наума [3]
16 | Холоденко Евфимия Якимова: - / 27 | войсковые жители - жена Григория [5]
17 | Холоденко Домникия Якимова: - / 23 | войсковые жители - жена Петра [6]
18 | Холоденко Дарья Иванова: - / 17 | войсковые жители - жена Евфима [7]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, девичья фамилия - Череватая
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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