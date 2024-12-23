Комириста Акилина Романова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Комириста Акилина Романова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 408
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Романа [3]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 44
01 | Комиристой Иван Павлов: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Анна Василиева: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Роман Иванов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комириста Параскева Трофимова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Романа [3]
05 | Комиристой Федор Романов: 2 недели / - | войсковые жители - сын Романа [3]
06 | Комириста Любовь Романова: 8 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
07 | Комириста Домникия Романова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Романа [3]
08 | Комириста Акилина Романова: 1 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
09 | Комиристой Василий Романов: - / 8 | войсковые жители - сын Романа [3]
10 | Комиристой Степан Романов: - / 3 | войсковые жители - сын Романа [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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