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Бишкунска Мелания Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бишкунска Мелания Семенова
Пол
жен
Номер записи
398
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Семена [2]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 43
01 | Бишкунской Артем Кирилов: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Бишкунской Семен Артемов: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Бишкунска Стефанида Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Бишкунска Евдокия Семенова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Семена [2]
05 | Бишкунской Иван Семенов: - / 6 | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Бишкунской Василий Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын Семена [2]
07 | Бишкунска Мелания Семенова: - / 10 | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Бишкунска Мотрена Семенова: - / 8 | войсковые жители - дочь Семена [2]
09 | Бишкунска Анисия Семенова: - / 1 | войсковые жители - дочь Семена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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