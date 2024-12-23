Яицка Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯицка Марья Петрова

Яицка Марья Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яицка Марья Петрова
Пол
жен
Номер записи
386
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 103об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 42
01 | Яицкой Дмитрий Иванов: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Яицка Марья Петрова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яицкой Семен Дмитриев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицкой Матвей Дмитриев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яицкой Петр Дмитриев: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яицка Марья Дмитриева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Яицка Катерина Дмитриева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.