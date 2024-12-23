Яицка Настасия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯицка Настасия Тихонова

Яицка Настасия Тихонова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яицка Настасия Тихонова
Пол
жен
Номер записи
370
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 103
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 41
01 | Яицкой Игнат Иванов: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Яицка Настасия Тихонова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яицкой Михаило Игнатов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицкой Захарий Игнатов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яицкой Кирило Игнатов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яицкой Петр Игнатов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яицкой Кондрат Игнатов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Яицка Васса Игнатова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Яицка Ксения Игнатова: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Яицка Елена Игнатова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Яицка Елена Сидорова: - / 26 | войсковые жители - жена Михаила [3]
12 | Яицкой Федор Михаилов: - / 5 | войсковые жители - сын Михаила [3]
13 | Яицкой Степан Михаилов: - / 3 | войсковые жители - сын Михаила [3]
14 | Яицка Евдокия Маркова: - / 19 | войсковые жители - жена Захара [4]
15 | Яицка Пелагея Григориева: - / 18 | войсковые жители - жена Кирила [5]
16 | Яицка Варвара Константинова: - / 16 | войсковые жители - жена Петра [6]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.