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Печенежска Устина Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Печенежска Устина Семенова
Пол
жен
Номер записи
366
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Михайловка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 102об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 40
01 | Печенежской Семен Федоров: 46 / - | войсковые жители - глава
02 | Печенежска Марья Андреева: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Печенежской Семен Семенов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Печенежска Устина Семенова: 17 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Печенежска Тетияна Семенова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Печенежска Марина Андреева: - / 21 | войсковые жители - жена Семена [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же Калитвянской округи в слободу Михайловку помещицы девицы Тевяшовой за подданного по здешнему обыкновению
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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