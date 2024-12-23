Печенежска Марья Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Печенежска Марья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 364
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1790
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 102об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 40
01 | Печенежской Семен Федоров: 46 / - | войсковые жители - глава
02 | Печенежска Марья Андреева: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Печенежской Семен Семенов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Печенежска Устина Семенова: 17 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Печенежска Тетияна Семенова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Печенежска Марина Андреева: - / 21 | войсковые жители - жена Семена [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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