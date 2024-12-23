Ситенко Евфим Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ситенко Евфим Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 316
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 100
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 34
01 | Ситенко Яков Павлов: 37 / - | войсковые жители - глава
02 | Ситенко Евдокия Максимова: 37 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситенко Евфим Яковлев: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситенко Дарья Иванова: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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