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Ситенко Евфим Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ситенко Евфим Яковлев
Пол
муж
Номер записи
316
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 100
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Ситенко Яков Павлов: 37 / - | войсковые жители - глава
02 | Ситенко Евдокия Максимова: 37 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситенко Евфим Яковлев: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситенко Дарья Иванова: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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