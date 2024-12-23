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Похиленко Евдокия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похиленко Евдокия Иванова
Пол
жен
Номер записи
288
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Похиленко Иван Михаилов: 20 / 33 | войсковые жители - глава
02 | Похиленко Мелания Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похиленко Василий Иванов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похиленко Домникия Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Похиленко Евдокия Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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